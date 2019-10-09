Москва, , 14:21 — REGNUM Снижение темпов роста мировой экономики в 2019 году вполне обосновано. И, конечно, это сказывается на экономике России, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский, комментируя прогноз Всемирного банка (ВБ) о снижении роста экономики России.

«Снижение темпов роста мировой экономики в 2019 году вполне обосновано. В 2019 году торговая война приобрела особо острый формат, что и стало главной причиной снижения темпов роста мировой экономики.

Также на мировую экономику давит рецессия крупнейших государств. Евросоюз и Великобритания не могут приди к соглашению по Brexit, что создает давление на экономики Германии, Франции и Великобритании. Япония уже не первый десяток лет борется с дефляционными рисками, на Ближнем Востоке не утихают конфликты, которые напрямую влияют на стоимость нефти.

Все эти события вынуждают крупнейшие транснациональные компании сократить объёмы торговли и международных деловых связей. Учитывая, что по сути определения ВВП — это совокупный объем произведенного и реализованного товара за период времени, выраженный в денежном эквиваленте, то нужно понимать, что снижение торговой активности и вызывает то самое замедление мирового ВВП, о котором говорит ВБ, и с этим сложно не согласиться. Даже тот факт, что Samsung перестал закупать комплектующие для телефонов в Китае, уже косвенно подтверждает выводы ВБ.

Скажется ли это на экономике России? Конечно, да! Честно говоря, ВБ верится куда больше, чем российским министерствам, которые не отличаются большой самодостаточностью в вопросах, прямо или косвенно относящихся к политике.

Вопрос экономического роста государства напрямую относиться к результатам политических достижений. Опять же, есть разница в методиках расчета, и сильно сомневаюсь, что российские министерства опубликуют худший из прогнозов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост экономики России в 2019 году замедлится. Так, Всемирный банк (ВБ) понизил свой июньский прогноз с 1,2% до 1%.

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