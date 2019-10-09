Нижний Новгород, , 14:15 — REGNUM В отношении бывшего генерального директора ОАО «Чкаловская судоверфь» Игоря Якименко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

По данным ведомства, в 2018—2019 годах глава компании, зная о наличии налоговой задолженности перед бюджетом, в целях сокрытия средств направил 4 млн рублей на оплату иных обязательств предприятия.

В ведомстве напомнили, что ранее Якименко обязали выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная и частичная невыплата свыше двух месяцев заработной платы или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»). Задолженность по зарплате перед сотрудниками компании составляла более 10 млн рублей. Прибыль предприятия Якименко умышленно скрывал.

Как сообщало ИА REGNUM, «Чкаловская судоверфь» ведет историю с 1883 года, ПАО учреждено через реорганизацию 23 февраля 1994 года. Уставный капитал ПАО — 30 млн рублей, учредитель — министерство имущественных отношений Нижегородской области. Игорь Якименко в разные годы выступал соучредителем восьми юрлиц в Нижегородской области и Москве, на сегодня все ликвидированы. В их числе — ООО «Научно-технический центр «Судостроение и судоремонт».

Среднесписочная численность работников судоверфи по итогам 2018 года была 221 человек, а по итогам первого квартала 2019 года — 53 человека.

На 30 апреля 2019 года основными акционерами предприятия являлись Александр Фролов (Москва) — 50,0442% доли в уставном капитале, Михаил Петров — 20,83%, аффилированное с Фроловым московское ЗАО «Ветераны Афганистана» — 22,43%.

По итогам 2018 года компанией получен чистый убыток 20,119 млн рублей, в первом квартале 2019 года чистый убыток судоверфи составил 4,964 млн рублей против 9,278 млн рублей за тот же период 2018 года.

В августе текущего года Якименко оставил пост генерального директора, Совет директоров разделил его полномочия между двумя лицами.