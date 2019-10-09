Москва, , 14:07 — REGNUM Ходатайство группы компаний «Дело» об участии в торгах по продаже 50% акций перевозчика «Трансконтейнер» одобрено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Об этом говорится в сообщении группы компаний.

Группа «Дело» намерена приобрести 50% плюс две акции «Трансконтейнера» на аукционе, который запланирован 27 ноября. Торги за пакет акций начнутся с отметки в 36,2 млрд рублей, при этом первый шаг аукциона составит 141 млн рублей, а последующие шаги — по 200 млн рублей.

В настоящее время 50% плюс две акции «Трансконтейнера» принадлежат дочерней структуре РЖД — ОТЛК. Остальными акциями ведущего оператора контейнерных интермодальных перевозок в РФ владеют «Енисей Капитал» и ВТБ.

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