Москва, 9 октября 2019, 14:05 — REGNUM В конкурсе управленцев «Лидеры России» впервые появилась специализация «здравоохранение». Курировать направление будет глава Минздрава Вероника Скворцова, передает «Медставник».
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Задача участников этого направления — выявить наиболее перспективные кадры и сформировать государственный кадровый резерв в системе здравоохранения, способный использовать современные цифровые технологии.
Отмечается, что ввести в конкурс направление «Здравоохранение» просил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Как сообщало ИА REGNUM, в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» — появились три специализации.
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