Шебекино, Белгородская область, , 14:06 — REGNUM Компания «Бондюэль-Белгород» запустила завод по производству замороженной продукции в городе Шебекино Белгородской области. Предприятие будет использовать местное сырьё. Регион для нового производства был выбран исходя из развитой инфраструктуры, благоприятного инвестиционного климата и подходящих природных условий, сообщили 9 октября в пресс-службе областного департамента экономического развития.

Производственные мощности нового производства позволят выпускать до 10 тысяч тонн замороженной продукции в год. Здесь будут работать около 50 постоянных сотрудников и более 80 сезонных рабочих. Белгородская область заинтересовала французскую компанию как регион с мягким климатом и плодородной почвой, а также благоприятными условиями для ведения бизнеса.

«Сегодня инвестиционная политика в регионе ориентирована на привлечение «качественных» инвестиций, связанных с созданием высокопроизводительных рабочих мест, повышением конкурентоспособности региональных производств, освоением новых рынков. Немаловажная роль в этом направлении отводится созданию благоприятных условий и необходимой инфраструктуры для развития бизнеса. Это способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и делает область оптимальным местом для размещения производств любого отраслевого профиля. Открытие завода Bonduelle в нашем регионе — наглядное тому подтверждение», — сказал на открытии заместитель губернатора области — начальник департамента экономического развития области Олег Абрамов.

Компания Bonduelle приобрела производственную площадку обанкротившегося «Шебекинского овощного комбината» в июне 2019 года. На заводе провели капитальный ремонт и заменили оборудование.