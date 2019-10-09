Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM В Ленинградской области с января по сентябрь 2019 года введено 1,618 млн кв. метров жилья. Власти региона рассчитывают, что до конца года цифра ввода жилья достигнет 2 млн кв. метров.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как заявляют в областном правительстве, переход строительных компаний на проектное финансирование в Ленинградской области проходит ровно и без сбоев.

«Застройщики области предпочли активизироваться и достигнуть 30% готовности проектов или продать свыше 10% площадей по договорам долевого участия, чтобы иметь возможность строить по старым правилам», — отмечает заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин.

Он отмечает, в регионе предприняты меры для того, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков в ходе реформы строительного рынка и перехода на банковское финансирование новостроек.

В настоящее время в Ленинградской области 110 застройщиков возводят около 6 млн кв. метров жилья.

Всего заключено 47,3 тыс. договоров долевого участия. По 88% разрешениям на строительство застройщики могут строить по старым правилам. Оставшиеся проекты будут завершаться с помощью банковского финансирования.

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