Киев, , 13:49 — REGNUM Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. «Газпром» или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей.

Об этом глава украинской энергетической госкомпании заявил на конференции в Киеве сегодня, 9 октября.

Коболев уточнил, что прямые поставки газа украинским потребителям от российского монополиста будут возможны после внедрения в законодательство Украины ряда европейских норм, которое должно произойти до конца текущего года. Тогда весь вопрос будет в цене топлива, отметил менеджер «Нафтогаза».

»Как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, «Газпром» сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будут дешевле, чем у европейских поставщиков», — заявил он.

Нынешние проблемы между «Нафтогазом» и «Газпромом» Коболев объяснил ситуацией в «политической плоскости».

ИА REGNUM напоминает, что Украина отказалась от прямых закупок российского газа еще в 2015 году, закупая российское топливо по т.н. «реверсной схеме», через посредников в ЕС.

20 сентября украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что не исключает возможности возобновления прямых поставок газа из России — «на рыночных основаниях и по рыночным ценам».