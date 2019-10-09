Бишкек, , 13:46 — REGNUM На церемонии вручения верительных грамот посол Нурдин Мохаммед Шахед обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым сотрудничество в сферах туризма и привлечения иностранных инвестиций. Об этом после официальной части мероприятия сообщил сам дипломат, передает «Кабар».

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По словам посла, ранее он также провел переговоры с руководством агентства по продвижению инвестиций Киргизии, которое рассказало ему о более чем 160 инвестпроектах. Среди них наиболее интересными для потенциальных инвесторов могут стать предложения, касающиеся горнорудной сферы.

«Я уверен, что в недрах Киргизии скрыто очень много богатств и ценных камней. Думаю, что если мы хотя бы в этом секторе сможем привлечь инвестиции и бизнесменов из Шри-Ланки, тогда Киргизия станет процветающей страной», — подытожил он.

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