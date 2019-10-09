Бишкек, , 13:43 — REGNUM В Киргизии продолжается работа по цифровизации финансовых услуг и установке банковского оборудования в регионах. Как сообщает пресс-служба национального банка республики, количество банкоматов в январе — сентябре 2019 года увеличилось на 6,2%, а POS-терминалов — на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Финансовый регулятор отмечает, что в настоящее время жители Киргизии используют 2,8 миллиона платежных банковских карт, что на 21,7% больше прошлогоднего показателя.

Также в нацбанке уточняют, что сейчас действуют 1 628 банкоматов и 10 807 POS-терминалов, установленных по всей территории республики.

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