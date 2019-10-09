Ростов-на-Дону, , 13:43 — REGNUM Подготовка Ростовской области к отопительному сезону обошлась в 5,6 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

«Всего на подготовку региона к отопительному периоду 2019 — 2020 годов из средств областного и местного бюджетов, собственных средств предприятий в рамках производственных программ было направлено 5,6 млрд рублей», — отметил глава ведомства.

По его словам, на Дону заменили 97,3% ветхих тепловых и 99,4% аварийных водопроводных сетей.

ИА REGNUM напоминает, что крайний срок получения муниципалитетами Ростовской области паспортов готовности к зиме — 15 ноября.

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