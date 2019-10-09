Киев, , 13:38 — REGNUM Глава «Нафтогазу Украины» Андрею Коболеву «трудно представить», почему украинской стороне может быть интересно продление нынешнего «транзитного» контракта с Россией на небольшой срок.

Об этом Коболев заявил на конференции в Киеве сегодня, 9 октября.

По его словам, Киеву логично занять позицию, что должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, и только с новым оператором ГТС Украины — «и мы ее занимаем».

Чиновник заявил, что российской стороне уже переданы документы, регулирующие технические вопросы присоединения газовых сетей, и после их подписания можно обсуждать конкретные параметры нового соглашения — мощности, срок и тарифы на прокачку.

«Я не вижу другого пути, и не вижу никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты», — резюмировал Коболев.

ИА REGNUM напоминает, что 2 октября 2019 года президент Россия Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать новый контракт на транзит газа с Украиной по европейским правилам в случае, если Украина успеет оформить разделение «Нафтогаза» до конца 2019 года. В противном случае, по словам президента РФ, Москва предлагает продлить на небольшой срок действующее сейчас соглашение. В «Нафтогазе» на это ответили, что разделение и процесс внедрения на украинском газовом рынке европейских правил точно завершится до конца текущего года.