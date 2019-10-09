Казань, , 13:33 — REGNUM В Татарии в рамках реализации федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на базе ДРКБ (детской республиканской клинической больницы) организовали подготовку санитарок предпенсионного возраста. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве республики.

По данным ведомства, необходимость обучающей программы обусловлена положениями профессионального стандарта «Младший медицинский персонал». Согласно документу с июля 2016 года работник, занимающий должность «санитар» должен иметь среднее профессиональное образование и пройти профобучение по соответствующей должности.

В занятиях принимают участие не только сотрудники ДРКБ, но и персонал других медицинских учреждений республики. Затрагиваются не только должностные функции, но и юридические аспекты деятельности младших медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ в итоговом докладе за 2018 год посчитал численность врачей. В Поволжье хуже всех медперсоналом оказалась обеспечена Татария, где был самый низкий показатель обеспеченности на 10 тыс. жителей — 32,3.

О проблеме нехватки врачей в республике известно давно. Еще в апреле 2019 года на сессии Госсовета РТ отмечалось, что есть дефицит не только врачей, но и среднего медперсонала — укомплектованность не дотягивает до 100%, а в некоторых больницах по ряду позиций она просто критична. Например, в Менделеевской районной больнице — всего 47,5%.