Иркутск, , 13:32 — REGNUM Борьба за урожай в Иркутской области сопряжена с целям рядом неблагоприятных факторов, таких, как: это засушливые явления первой половины вегетационного периода в южных районах, сложная гидрометеорологическая обстановка, паводки и переувлажнение почвы. Все это существенно сдерживают ход уборочной кампании и негативно отражаются на валовом производстве растениеводческой продукции, говорится в официальном сообщении иркутских властей.

Тем не менее, на сегодняшний день эерновые и зернобобовые культуры в Приангарье убраны с территории в 303,7 тыс. га, что составляет 70% от уборочной площади. Намолочено 592,5 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 19,6 центнеров с гектара.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2019 года в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье было собрано чуть более половины засеянных площадей и намолочено 451,3 тыс. тонн зерна при средней урожайности 19,8 ц/га. По прогнозам, 2019 году валовый сбор зерна регионов Сибири не превысит 14,5 миллиона тонн, тогда как в аграрном сезоне 2018 года было собрано на 400 тысяч больше.

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