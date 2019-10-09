Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Экспорт грузинского вина в США за 9 месяцев текущего года вырос на 60%, а в Россию — на 11%. Соответственно, США лидируют по темпам роста экспорта, но значительно уступают России по объему импортированной из Грузии продукции.

По информации Национального агентства вина Грузии, в Россию за этот период было вывезено более 41 млн бутылок грузинского вина, или свыше 63% от общего объема экспорта этой продукции. Соответственно, Россия по-прежнему занимает в рейтинге стран-импортеров грузинского вина первую позицию. А США в этом списке стоит на 8-м месте с показателем более 533 тысяч бутылок.

Второе место занимает Украина, куда за 9 месяцев было поставлено до 6,8 млн бутылок, на третьем месте стоит Китай (до 5,3 млн бутылок). Далее следуют Польша (2,9 млн бутылок), Казахстан (2,5 млн бутылок), Белоруссия (свыше 1 млн бутылок), Латвия (более 988 тысяч бутылок).

В целом за 9 месяцев текущего года экспорт вина был произведен в 50 стран мира и составил около 62,5 млн бутылок. Это на 10% превышает показатель аналогичного периода 2018 года.

Экспорт грузинского вина за эти 9 месяцев произвели 289 компаний. Помимо вина, за этот же период в 23 страны мира было вывезено 19,5 млн бутылок бренди, что на 44% превышает показатель за 9 месяцев прошлого года. На 65% вырос экспорт чачи, который превысил 473 тысячи бутылок.

Общий доход от экспорта алкогольной продукции достиг $236 млн, что на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отметили в Национальном агентстве вина Грузии.