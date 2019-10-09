Киев, , 13:25 — REGNUM Украинское министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства официально передало на приватизацию в Фонд госимущества два объекта т.н. «большой приватизации» — завод «Электротяжмаш» (Харьков) и «Объединенную горно-химическую компанию».

Об этом 9 октября сообщил глава министерства Тимофей Милованов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Милованов напоминает, что эти предприятия достаточно давно находятся в «приватизационном» списке, но предыдущие власти препятствовали продаже:

«Первое придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжить «дерибанить» активы. Второе — любимый клиент НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины). Там схемы были не только от предыдущей власти, но и от темных персонажей за властью», — заявил министр экономики.

В конце сентября Кабинет министров утвердил советников для ряда объектов т.н. «большой приватизации». В случае «Объединенной горно-химической компании» советником выступает «БДО Корпоративные финансы», а вознаграждение составляет 12,258 млн грн и 1% от суммы продажи предприятия. Советником по продаже завода «Электротяжмаш» является компания «КПМГ Украина», которая получит 7,682 млн грн и 1,49% от суммы продажи предприятия.

В начале октября Милованов заявил, что его министерство завершает процесс согласования перечня из 800 государственных компаний, которые планируют приватизировать.

До этого президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи. Зеленский ожидает крупных сделок по приватизации не позже апреля 2020 года.