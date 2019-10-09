Вильнюс, , 13:25 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 9 октября, начались работы по сносу одного из главных городских символов — бывшего Дворца профсоюзов на горе Таурас, открытого в 1963 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это самое видимое здание в Вильнюсе. Его начали строить ещё в 1956 году. В 2004 году в здании произошёл пожар. Последнее десятилетие оно стояло заброшенным, а собственник и власти погрязли в длительном судебном споре. В 2017 году Дворец профсоюзов решили продать с аукциона. Начальной суммой были названы 11,5 млн евро. В этот же год здание захотели выкупить власти Азербайджана, однако власти страны пресекли попытку, выразив беспокойство, что «чужое государство, не принадлежащее ни к ЕС, ни к НАТО, приобретет объект недвижимого имущества, находящийся в репрезентативном месте Вильнюса и имеющий символическое значение».

Сейчас на месте Дворца профсоюзов планируют построить современный концертный зал. Работы по сносу обойдутся в 1,8 млн евро. Эту сумму уже выделило правительство страны. Строительство нового концертного зала по проекту испанских архитекторов из компании Arquivio architects обойдётся в 52 млн евро.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дворец-призрак» в сердце Вильнюса пустят с молотка