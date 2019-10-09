Москва, , 13:25 — REGNUM Сельское хозяйство претерпевает изменения как в вопросе организации производства, так и требований к продукции. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании выставки сельхозпродукции «Золотая осень».

Зинаида Серебрякова .Жатва. 1910

Во время своего выступления Медведев отметил, что сельскохозяйственный комплекс в России демонстрирует рост. Он заявил, что урожай зерновых в 2019 году будет выше показателей предыдущего года. Также Россия смогла нарастить экспорт морепродуктов.

«Традиционное сельское хозяйство сильно изменилось. Привычные методы с избытком удобрений не всегда эффективны. И не только потому, что такой аграрной комплекс небезопасен для окружающей среды», — сказал председатель правительства РФ.

По мнению Медведева, дело ещё и в том, что люди хотят покупать органически чистые продукты, хотя они и стоят дороже. Подобная тенденция прослеживается и в России.

«Нам нужно и дальше повышать качество сельхозпродукции с учётом требований экологии и требований самих людей», — отметил Медведев.

Для этого в России необходимо в том числе создать базу данных, в которую будут включены все аграрные предприятия. Причём не только крупные холдинги, но и небольшие фермерские хозяйства. Также Медведев отметил, что России и другим странам следует приложить усилия к тому, чтобы искоренить голод на планете.

«В мире остаются места, где есть голод. Нам нужно вместе с другими странами принимать решения, чтобы эта проблема была решена», — высказался глава правительства РФ.

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