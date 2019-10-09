Москва, 9 октября 2019, 13:25 — REGNUM Сельское хозяйство претерпевает изменения как в вопросе организации производства, так и требований к продукции. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании выставки сельхозпродукции «Золотая осень».

Зинаида Серебрякова .Жатва. 1910
Зинаида Серебрякова .Жатва. 1910

Во время своего выступления Медведев отметил, что сельскохозяйственный комплекс в России демонстрирует рост. Он заявил, что урожай зерновых в 2019 году будет выше показателей предыдущего года. Также Россия смогла нарастить экспорт морепродуктов.

«Традиционное сельское хозяйство сильно изменилось. Привычные методы с избытком удобрений не всегда эффективны. И не только потому, что такой аграрной комплекс небезопасен для окружающей среды», — сказал председатель правительства РФ.

По мнению Медведева, дело ещё и в том, что люди хотят покупать органически чистые продукты, хотя они и стоят дороже. Подобная тенденция прослеживается и в России.

«Нам нужно и дальше повышать качество сельхозпродукции с учётом требований экологии и требований самих людей», — отметил Медведев.

Для этого в России необходимо в том числе создать базу данных, в которую будут включены все аграрные предприятия. Причём не только крупные холдинги, но и небольшие фермерские хозяйства. Также Медведев отметил, что России и другим странам следует приложить усилия к тому, чтобы искоренить голод на планете.

«В мире остаются места, где есть голод. Нам нужно вместе с другими странами принимать решения, чтобы эта проблема была решена», — высказался глава правительства РФ.

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