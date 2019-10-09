Москва, , 13:00 — REGNUM Странно, что вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин не указал в перечне рекомендуемых направлений поездок граждан Россию, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Зайцева.

Ментона. Пляж с зонтиками. 1930

Как показывают предварительные данные о бронировании на ноябрьские праздники, российские туристы предпочитают курорты Краснодарского края, особенно Сочи и Красную поляну.

«Если всё же рассматривать в качестве альтернативы отдыху в Турции именно Средиземноморье, то вряд ли можно говорить о том, что эти регионы полностью совпадают по цене, инфраструктуре и погоде.

Прежде всего, сложно согласиться с совпадением по инфраструктуре и цене. Во многих отелях Средиземноморья, сравнимых с турецкими отелями по ценам, инфраструктура и ассортимент услуг уступает Турции.

А там, где инфраструктура основных и дополнительных услуг сравнима, там цены значительно выше, чем в Турции.

Кроме того, туристы, привыкшие к отдыху в Турции, сложно переориентируются на другие регионы.

Поэтому скорее можно ожидать, что сформируется некоторый отложенный спрос, который будет реализован после того, как будет снята приостановка продаж», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что российские туристы, столкнувшиеся с дефицитом турпутёвок в Турцию, могут поехать на Кипр, в Черногорию, Хорватию, Италию или Грецию.

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