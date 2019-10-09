Бишкек, , 12:57 — REGNUM Национальный банк Киргизии ввел для операторов мобильной связи новые правила работы мобильных кошельков. Об этом на пресс-конференции заявил глава финансового регулятора Толкунбек Абдыгулов, пишет «Kloop».

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

По словам председателя нацбанка, теперь всем пользователям мобильных кошельков нужно будет пройти двухэтапную аутентификацию для полноценного использования этой услуги.

Абдыгулов отметил, что с 1 октября 2020 года незарегистрированные мобильные кошельки перестанут работать, а лежащие них денежные средства будут заморожены.

Чтобы этого не произошло, владельцы мобильных кошельков должны будут зарегистрировать на свой паспорт SIM-карту, после чего его проверят на присутствие в «черных списках».

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