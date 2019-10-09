Северск, Томская область, , 12:53 — REGNUM Вопросы регистрации резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Северске Томской области обсудили участники совещания-семинара, состоявшегося на площадке Сибирского химического комбината. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Выступивший на встрече советник генерального директора комбината по созданию ТОСЭР Андрей Галата отметил, что предпринимателей привлекают законодательно установленные преференции и льготы, предоставляемые резидентам.

«Льготный период равен 10 годам и распространяется на резидентов, зарегистрированных в течение первых трех лет с момента создания ТОР. В связи с этим пик регистрации в ТОСЭР прогнозируется нами со следующего года», — сообщил спикер.

В совещании в режиме видеоконференции приняли участие директор по региональной работе и социальным проектам компании «Твэл» Геннадий Лисавкин, генеральный директор «Атом-ТОР» Ирина Богданова, заместители главы администрации ЗАТО Северск, представители Думы Северска, а также присутствовали представители компаний, планирующих открыть свой бизнес на площадках ТОСЭР.

Напомним, работа по созданию ТОСЭР в городах атомной промышленности ведется госкорпорацией «Росатом» совместно с субъектами России и муниципальными образованиями с 2014 года.

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