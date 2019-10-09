Рига, 9 октября 2019, 12:53 — REGNUM Представители правительства Латвии договорилось о новой формуле финансирования политических партий. Об этом сообщает LSM.
По данным портала, с прежних 600 000 евро финансирование политических объединений может вырасти до 4 500 000 евро. Согласно предложению министерства юстиции Латвии, сумма должна была быть ещё большей.
Главная цель изменений — независимость политических партий.
Одновременно в Латвии могут ввести ограничения для частных спонсоров. Если ещё в этом году максимальный размер пожертвования от частного лица равнялся 20 000 евро, то уже в следующем году сумму планируют снизить до 5600 евро.
В ближайшее время Сейм может утвердить данный законопроект.