Рига, , 12:53 — REGNUM Представители правительства Латвии договорилось о новой формуле финансирования политических партий. Об этом сообщает LSM.

По данным портала, с прежних 600 000 евро финансирование политических объединений может вырасти до 4 500 000 евро. Согласно предложению министерства юстиции Латвии, сумма должна была быть ещё большей.

Главная цель изменений — независимость политических партий.

Одновременно в Латвии могут ввести ограничения для частных спонсоров. Если ещё в этом году максимальный размер пожертвования от частного лица равнялся 20 000 евро, то уже в следующем году сумму планируют снизить до 5600 евро.

В ближайшее время Сейм может утвердить данный законопроект.