Москва, , 12:47 — REGNUM После роста 8 октября, который ограничился уровнем 65,30 руб., доллар отступает в паре с рублем, снова тестируя отметку 65 руб., непосредственно под которой проходит 200-дневная скользящая средняя, оказывающая локальную поддержку котировкам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Основным драйвером укрепления рубля служит снижение общей привлекательности доллара после вчерашних голубиных заявлений Пауэлла, который указал на запуск процесса увеличения баланса, что дало рынкам надежду на полноценное стимулирование в США.

Дополнительное давление на американскую валюту оказала очередная порция слабых экономических данных. На этот раз разочаровали цены производителей, снижение которых предвещает замедление инфляции.

Сегодня, 9 октября, продажи доллара могут продолжиться, если тон протокола заседания ФРС будет голубиным. Но уже скоро инвесторы переключатся на торговые переговоры, которые возобновятся 10 октября.

Если инвесторы не получат позитивных сигналов с этого фронта, рисковые активы, включая рубль, снова окажутся под давлением. Так, после локального укрепления к концу недели пара может уверенно расположиться над уровнем 65 руб. и даже протестировать зону 65,50 руб.», — считает эксперт.

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