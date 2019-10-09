Москва, , 12:40 — REGNUM Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, но это сравнение не совсем корректное. Правильно сравнивать две столицы — Москву и Киев, и тогда с высокой вероятностью получился бы обратный результат, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Богач и нищий Лазарь

«Однако это не означает, что российские граждане беднее, чем украинцы. Дело ведь не только в ценах, но и в уровне зарплат и доходов.

Московская биржа — это один из основных рынков капитала среди emerging markets. Москва это деловой и культурный центр, куда приезжают зарабатывать и прожигать жизнь, то есть тратить деньги, не только из стран СНГ, но и из стран дальнего зарубежья.

Прежде всего, это конечно Азия — Китай, Турция, Азербайджан, Иран. Москва значительно упрочила свои позиции на мировой туристической карте после успешного проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ужин на двоих в обычной московской ресторации в центре может составить $200−250, что, мягко сказать, недешево.

В России, в том числе и в Москве, работает много граждан с Украины. Причина здесь, прежде всего, экономическая. Средняя зарплата в Москве, по данным Росстата, составляет за шесть месяцев 2019 года 91 тыс. 815 руб. ($1412). Сейчас средняя зарплата в Киеве, по данным Work.ua, составляет 13 тыс. 392 грн ($556). То есть в среднем москвичи богаче киевлян более, чем в 2,5 раза.

Плюс Москва и Россия в целом дают больше возможностей для трудоустройства людям разных специальностей. Россия — 5−6 экономика мира, 1−2 в Европе, 2−3 место по добыче нефти, объем несырьевого экспорта за текущий год должен составить $140−150 млрд.

За счет советского наследства на Украине сохраняется относительно квалифицированная рабочая сила, на которую в России имеется устойчивый спрос», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на основные продукты питания в России ниже, чем на Украине. Об этом говорится в ролике, снятом в супермаркетах обеих стран и опубликованном на YouTube.

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