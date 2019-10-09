Пенза, , 12:37 — REGNUM Прокуратура Пензенской области выявила ряда нарушений, которые допустило региональное министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства при реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Культура». Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, нарушения Бюджетного кодекса РФ выразились в несоблюдении порядка предоставления межбюджетных трансфертов, а также в игнорировании ряда документов кодекса.

К примеру, минстрой не проверил документы, которые регламентируют получение субсидий муниципалитетами на реконструкцию и капремонт учреждений культуры. На момент предоставления заявок необходимые средства для софинансирования программ отсутствовал в бюджетах Белинского района и Ушинского сельсовета Земетчинского района.

Также министерство не проверило документы Пензы на получение субсидий в рамках реализации федерального проекта «Жилье».

По итогам проверки представление внесено председателю правительства Пензенской области, начальнику отдела целевых программ минстроя объявлен выговор, в отношении должностных лиц районных администраций возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ («Нарушение финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем) или получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Иван Белозерцев поручил главам районов Пензенской области лично контролировать ход реализации мероприятий в рамках национальных проектов, причем необходимо не только следить за выполнением работ с установленные сроки, но и наблюдать за их качеством. В частности, губернатор выразил обеспокоенность по реализации программы «Снижение аварийности на дорогах» по соответствующему нацпроекту. Он отметил, что в 12 районах области наблюдается рост числа ДТП.