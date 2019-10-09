Барнаул, , 12:37 — REGNUM По итогам декларационной кампании 2018 года восемь жителей Алтайского края получили доход более 500 млн рублей, что на 33% больше, чем годом ранее.

По данным ИД «Алтапресс», который цитирует слова руководителя УФНС России по Алтайскому краю Юрия Куриленко, доходы в размере более 100 млн рублей заявили 37 человек, что соответствует уровню прошлого года, а доход более одного миллиарда рублей, как и годом ранее, заявили только трое налогоплательщиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно декларациям о доходах физических лиц за 2017 год, из 73 тысяч жителей Алтайского края доход более миллиона рублей получили почти четыре тысячи человек, ещё 237 физических лиц задекларировали доходы более 10 миллионов рублей. И только трое указали, что получили более миллиарда рублей. Хотя в 2016 году таковых было четверо.

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