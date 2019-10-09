Москва, , 12:35 — REGNUM Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о вводе жилья в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

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«В этом году мы планируем, что ввод жилья будет на уровне 75−80 млн кв метров. Таким образом может быть мы где-то не дойдем до тех целевых показателей в 88 млн кв м, но мы не позволим упасть рынку», — заявил Мутко в Госдуме.

Вместе с тем, по данным Счетной палаты, в улучшении жилищных условиях нуждается половина россиян, сообщила аудитор Светлана Орлова.

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