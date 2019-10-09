Москва, , 12:24 — REGNUM Компания «Газпром нефть» не получала претензий от покупателей нефти после инцидента, связанного с загрязнением нефти на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщал глава компании Александр Дюков.

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Он уточнил, что у «Газпром нефти» изначально были довольно небольшие объёмы загрязненной нефти. Об этом сообщил журналистам

«В принципе этой нефти — скажем так, проблемной нефти — немного, её практически нет», — приводит ТАСС слова Дюкова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. После этого прокачка была временно прекращена.

В России по данному факту было начато расследование. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.