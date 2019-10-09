История вопроса

«Правительственный час» в Государственной думе РФ – одна из форм парламентского контроля. В рамках мероприятия министр или иной приглашенный выступает с докладом по заранее установленной актуальной теме, потом отвечает на вопросы депутатов, после парламентарии дают оценку и высказывают свои предложения. 9 октября 2019 года в рамках «правительственного часа» выступил заместитель правительства РФ Виталий Мутко на тему: «О мерах правительства РФ по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках исполнения указа президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».