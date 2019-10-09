Казань, , 12:20 — REGNUM Судоходная компания в Татарии заплатит штраф в размере 800 тыс. рублей за незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых. Об этом ИА REGNUM сообщили в минэкологии республики.

Уточняется, что безлицензионная добыча была выявлена в ходе рейда сотрудниками Волжско-Камского территориального управления министерства совместно с представителями МВД на реке Кама.

Протокол в отношении юридического лица был составлен по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами».

В министерстве добавили, что для получения лицензии судно должно быть подключено к единой системе РТ — ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет отслеживать передвижение кораблей в режиме реального времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Приамурье полиция задержала банду «черных старателей». Установлено, что в ручье Средние Ингагли работала бригада золотодобытчиков, в состав которой входили граждане Китая. Они производили добычу россыпного золота в отсутствие лицензии на право пользования недрами, документов на водопользование, а также оформленного договора аренды лесного участка.