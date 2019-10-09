Чита, , 12:13 — REGNUM Средства Дальневосточной субсидии, полученные Забайкальским краем в рамках программы создания центров экономического роста, сделают более комфортными условия для спортсменов, занимающихся на стадионе «Локомотив» в Чите. Как пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора, сейчас там монтируют искусственное покрытие с подогревом.

Реализация этого регионального проекта «Спорт — норма жизни», на который затрачено порядка 40 миллионов рублей, позволит уменьшить риск получения травм у спортсменов, что особенно актуально в особых климатических условиях Забайкальского края.

«Это высококачественное покрытие для профессионального использования, характеристики которого аналогичны натуральному полю», — пояснили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, год назад Забайкалье вошло в состав Дальневосточного федерального округа и с этого времени на его жителей распростирают все преференции и льготы, которыми обращают все дальневосточники. А новая экономическая политика региональных властей уже позволила привлечь в регион несколько миллиардов рублей инвестиций.