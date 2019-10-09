Бишкек, , 12:07 — REGNUM Правительство Киргизии намерено разместить государственные ценные бумаги на сумму 15,4 млрд сомов (14,3 млрд рублей) для того, чтобы покрыть дефицит республиканского бюджета в 2020 году, — передает «Tazabek».

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А в последующие два года государство выпустит ценные бумаги еще на сумму в 30 млрд сомов (27,8 млрд рублей) — по 15 млрд сомов (13,9 млрд рублей) в 2021 и в 2022 годах, соответственно.

Как отмечают в министерстве финансов Киргизии, рост объемов выпуска и размещения долгосрочных государственных ценных бумаг имеет прямое отношение к увеличению сроков обращения и привлечению «длинных денег».

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