Анадырь, 9 октября 2019, 12:04 — REGNUM Контейнеровоз «Сергей Гаврилов» доставил в порт Анадыря на Чукотку последнюю в этом сезоне партию овощей и фруктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Несмотря на сложности с финансированием, продовольственную программу округ выполнил», — сказал замдиректора компании «ЧукотОптТорг» Олег Губиев.
Поставщик продуктов завёз около 6 тыс. тонн продуктов. Завоз продовольствия закроют в конце октября — ещё одно судно придёт в Певек.
Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка пользуется популярностью у иностранных туристов. В этом году в заповедниках побывало больше тысячи человек из разных стран.