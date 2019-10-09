Искитим, Новосибирская область, , 12:01 — REGNUM Новосибирской области выделят 20,8 млн рублей федеральных средств на завершение капитального ремонта Искитимской центральной городской больницы. Межбюджетный трансферт уже утверждён правительством РФ. Как уточнили ИА REGNUM в администрации области, соответствующее распоряжение от 7 октября подписал Дмитрий Медведев.

Бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда правительства РФ Министерству здравоохранения РФ для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Новосибирской области.

Средства пойдут на завершение капитального ремонта помещений детской поликлиники.

Контроль за использованием бюджетных средств возложен на Минздрав РФ.