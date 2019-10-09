Сеул, , 11:56 — REGNUM В первой половине 2019 года южнокорейская компания Samsung Electronics впервые стала лидером на рынке игровых мониторов. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

По их словам, в первой половине года доля южнокорейской компании на мировом рынке игровых мониторов составила 17,9%, что на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что Samsung Electronics заняла первое место на рынке спустя четыре года после выхода первого игрового монитора.

Аналитики отмечают, что компания лидирует как на рынке мониторов QHD, так и на рынке изогнутых мониторов.

По прогнозам специалистов, рынок игровых мониторов вырастет с 5 млн единиц в 2018 году до 10 млн единиц к 2023 году.

«Мы продолжим лидировать на рынке игровых мониторов, а также расширим линейку наших продуктов, чтобы создать лучшую игровую технику для геймеров всего мира», — отметили в компании.