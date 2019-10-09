Якутск, , 11:50 — REGNUM Делегация из Южной Кореи проявила интерес в сотрудничестве с властями Якутии в медицине и фармацевтики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У якутян есть большой интерес к Корее, к образу жизни, к технологиям. Мы открыты для сотрудничества и всегда стремимся успешно претворять в жизнь наши договоренности», — сказал на встрече с иностранцами руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров.

Представитель южнокорейской делегации Гю Хван Ли в ответ озвучил предложения о возможном открытии медицинского центра в Якутске и сотрудничестве в области фармацевтики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил об участии в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Сантьяго в период с 16 по 17 ноября.