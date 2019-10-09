Москва, , 11:22 — REGNUM Банк России в 2012 году выпустит новые серии памятных и инвестиционных монет из золота и серебра. Всего будет выпущено 36 новый серий, сообщается на сайте регулятора.

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В частности, в следующем году будет выпущена золотая монета новой серии «Атомный ледокольный флот России» номиналом 200 рублей.

Также появятся в обращении памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов из новых серий: «Творчество Юрия Никулина», «Космос», «Изобретения России», «Выдающиеся личности России» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в 23 городах России в сентябре-ноябре 2019 года проходят выставки, посвященные музейным коллекциям Центробанка РФ.Подробности: В 23 городах России пройдут выставки музейных коллекций ЦБ