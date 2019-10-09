Бишкек, , 11:22 — REGNUM В конце 2019 года в Киргизии заканчивается действие льготных ставок таможенных пошлин в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования из третьих стран. Об этом 9 октября сообщает издание 24. kg со ссылкой на Государственную таможенную службе республики.

Отмечается, что после отмены льготных ставок стоимость оформления автомобилей увеличится в десять раз. С 1 января 2020 года в республике начнут действовать тарифы, утвержденные советом Евразийском экономической комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление, направленное на реформирование системы дорожной безопасности.

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