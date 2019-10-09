Ульяновск, , 11:22 — REGNUM В Законодательное собрание Ульяновской области внесён проект программы управления государственной собственностью на 2020 год. Прогнозно в результате управления государственной собственностью планируется получить более 54,1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Законопроект регулирует общественные отношения, связанные с реализацией Ульяновской областью полномочий собственника в отношении государственного имущества. По расчётам, в 2020 году в бюджет региона в результате управления госсобственностью поступит 54 137,9 тыс. рублей.

Также названы основные источники поступлений. В частности, от сдачи в аренду земельных участков и продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), планируется получить 18 500 тыс. рублей.

Кроме того, в результате реализации иного государственного имущества (за исключением имущества ГУПов, бюджетных и автономных учреждений) в казну предположительно поступит 21 148,1 тыс. рублей, от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Ульяновской области, — 4200 тыс. рублей, от продажи земельных участков — 3500 тыс. рублей, от получения части прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям — 3968 тыс. рублей.

Ещё 21 млн рублей власти планируют получить при приватизации восьми объектов недвижимого имущества.