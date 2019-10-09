Оренбург, , 11:17 — REGNUM Авиакомпания «Россия» прекратит полеты их Москвы (Шереметьево) в Оренбург. Это связано с решением сосредоточиться на полетах из Санкт-Петербурга, сообщает РБК.

Среднемагистральные самолёты «России» будут перераспределены между «Аэрофлотом» и «Победой». Кроме Оренбурга полеты прекратятся и на юг России, а также в Париж.

Напомним, с ликвидацией «Оренбургских авиалиний» в регионе был создан местный филиал АК «Россия», который впоследствии также был ликвидирован. Процессы вызвали широкий резонанс. Работники были поставлены в сложные условия. Им предстояло сделать выбор — уволиться или устроиться на работу в Москве или Санкт-Петербурге.

Поофициальным данным, в аэропорту «Оренбург» в августе2019 года отмечен рост пассажиропотока по сравнению с тем же периодом 2018 года — на 2,3%.