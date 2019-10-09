Бишкек, , 11:16 — REGNUM В течение трех последних лет правительство Киргизии проводит разъяснительную работу среди населения с целью убедить граждан страховать свое жилье. Об этом заявила директор Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Джумагуль Эгембердиева, выступая на заседании республиканского парламента.

По ее словам, это практически не повлияло на количество желающих приобрести страховой полис — их по-прежнему немного, особенно в регионах.

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«Договор заключается на один год, а потом его не желают продлевать. Люди думают, что если за этот год ничего не произошло, то и потом не произойдет. А некоторые вообще уверены, что с них хотят взять какой-то налог», — пояснила чиновница.

Подводя итог, глава Госагентства отметил, что и в других странах, где обязательное страхование жилья действует уже много лет, охват также зачастую составляет менее половины населения. При этом никакие, даже довольно жесткие меры воздействия на граждан не влияют на этот показатель.

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