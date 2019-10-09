Курган, , 11:13 — REGNUM В Кургане стоимость реконструкции Центрального парка культуры и отдыха увеличили на 6 млн рублей. Это следует из постановления правительства Курганской области, опубликованного на официальном портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее запланированных 13,3 млн рублей не достаточно для ремонта двух парковых мостов, поясняют в пресс-службе главы города. Поэтому стоимость реконструкции обойдётся в 19,9 млн рублей.

Кака ранее сообщало ИА REGNUM, помощь в реконструкции Центрального парка и отдыха в Кургане на сумму 50 млн рублей окажет ещё и правительство ЯНАО, которое предоставляет трансферт Зауралью.

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