Уфа, , 11:14 — REGNUM Налог на профессиональный доход самозанятых граждан будет введен в Башкирии в 2020 году. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании инвестиционного совета в правительстве Башкирии.

По словам заместителя руководителя УФНС Башкирии Андрея Солнцева, физические лица и индивидуальные предприниматели, которые захотят перейти на новый специальный налоговый режим, будут платить с доходов от индивидуальной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6 процентов.

«Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков наложения штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность», — сообщил Андрей Солнцев на заседании.

Отмечается, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил подключить республику к данному налоговому режиму уже с 2020 года.

Напомним, что специальный налоговый режим для самозанятых граждан уже введен в Москве, Московской и Калужской областях, Татарии. Действовать он будет в течении 10 лет.