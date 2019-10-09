Москва, , 11:13 — REGNUM Средняя стоимость подержанных автомобилей в России по итогам третьего квартала 2019 года стала дешевле на 1,1% по сравнению со вторым кварталом этого года. Об этом, как передает RG, говорится в исследовании, проведенным «Авито».

Таким образом, средняя цена автомобиля с пробегом за период с июля по сентябрь 2019 года составила в нашей стране 370 тыс. рублей.

Отмечается, что снижение цены на подержанные автомобили было зафиксировано в 12 крупнейших российских городах. Так, самое большое снижение (на 8,7%) произошло за отчетный период в Красноярске.

В топе самых крупных городов, где можно приобрести самый бюджетный автомобиль, сменились лидеры. Теперь первое место там занимает Волгоград по итогам третьего квартала 2019 года. На волгоградском вторичном авторынке средняя цена машины составляет 347 000 рублей. Стоит отметить, что это на 6% дешевле, чем в целом по России.

Кроме того, в этот рейтинг попали также: Омск, Воронеж и Ульяновск.

Напомним, на вторичном авторынке России в сентябре 2019 года лидируют модели Ford Focus.

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