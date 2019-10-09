Киев, , 11:08 — REGNUM Планы фракции «Слуга народа», имеющей монобольшинство в нынешней Верховной раде, повысить ренту на добычу железной руды привели к росту панических настроений на ряде крупных предприятий страны.

Об этом заявила на одном из «круглых столов» в Киеве финансовый директор группы «Метинвест» (принадлежит олигарху Ринату Ахметову) Юлия Данкова.

«К сожалению, уже на предприятиях паника, уже стоп по инвестициям. Не хочется превращать экспертный комитет в пропагандистскую площадку, но это все-таки… любые решения принимаются исходя из экономической целесообразности: не будет выгодно по затратам добывать руду, ее будут покупать у Бразилии и у Австралии, вот и все», — отметила Данкова, которую цитирует uaprom.info.

Также менеджер удивилась, откуда у «Слуги народа» данные о «сверхприбылях», которую якобы получают предприятия, добывающие на Украине железную руду. Она отметила, что «Метинвест» соблюдают рекомендованный МВФ паритет распределения прибыли добывающих компаний — собственник недр получает 40% прибыли, а компания, которая в дальнейшем инвестирует в развитие своей деятельности — 60%, а также перевыполняет планы по выплате ренты и налога на прибыль государству.

ИА REGNUM напоминает, что фракция «Слуга народа» готовит для рассмотрения в Раде законопроекты 1210 и 1210−1, которыми предлагается масштабно изменить подход к формированию базы налогообложения на Украине. В частности, авторы инициативы меняют схему рентных платежей на добычу железной руды, по оценкам участников рынка, это может привести к росту тарифа в 4−5 раз.

Идеолог данный инициативы, экономист и депутат «Слуги народа» Даниил Гетманцев в интервью «РБК-Украина» заявил, что «рудовики» сами согласны поднимать ставку, вопрос — на сколько.

«По руде — очень простая логика. У нас сейчас налоговая нагрузка на рудодобывающие компании самая низкая в мире среди рудодобывающих стран. Мы сравниваем не только ставку ренты на руду, но и налог на прибыль. А ставка налога на прибыль у нас ниже, чем средняя среди рудодобывающих стран на 10%. Рента у нас выше средней на 1,5−2%. Если мы говорим о том, что недра народные, почему компании должны платить за них меньше всего в мире?», — задался вопросом депутат.

Он заявил, что фискальный эффект по руде составит плюс 3 млрд гривен в бюджет при хорошей рыночной конъюнктуре, при плохой конъюнктуре — под 2 млрд гривен.

Насколько можно судить по заявлениям Гетманцева, «Слуга народа» не намерена отступать от своего плана, несмотря на критику данной инициативы.