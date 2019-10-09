Рим, , 11:02 — REGNUM В Италии местная авиакомпания отменила почти 200 рейсов из-за забастовки персонала, сообщает 9 октября Rai News 24.

Отмечается, что в основном были отменены по национальным и европейским направлениям. В самой компании заявили, что 70% пассажиров будут обслужены.

Также в компании предложили воспользоваться первым возможным рейсом вместо отмененного или они пассажиры могут возместить стоимость билета.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 октября, сотрудники авиакомпании проводят однодневную забастовку, причина которой — отсутствие какого-либо решения по вопросу о создании нового юридического лица «Алиталии» (с участием частных инвесторов и международных перевозчиков) для спасения компании от банкротства.

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