Биробиджан, , 11:07 — REGNUM Член Совфеда от Еврейской области Ростислав Гольдштейн поддержал перенос сроков выплат регионам средств из федерального бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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До конца года Госдума должна принять поправки, согласно которым средства федерального бюджета будут направляться в регионы сразу после того, как закон о бюджете вступит в силу. Ростислав Гольдштейн считает, что перенос срока выплат на начало года наилучшим образом отразится на исполнении федеральных программ.

«Не во всех регионах существуют компании, имеющие свои собственные средства, чтобы начать работы без авансов. При этом, не стоит забывать о том, что в большинстве регионов страны строительный сезон весьма непродолжителен из-за климатических условий. Поэтому затягивание сроков перечисления субсидий на 4−6 месяцев, как это зачастую бывает, значительно осложняет возможность регионов выполнять все поставленные задачи в срок», — рассказал сенатор.

По мнению политологов, в случае досрочного ухода с поста губернатора ЕАО Александра Левинталя, который демонстрирует слабые политические позиции, Ростислав Гольдштейн имеет все шансы занять кресло главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, источники полагают, что отставка Александра Левинталя не за горами.