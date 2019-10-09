Москва, , 10:51 — REGNUM Доля жителей России, постоянно испытывающих стресс, с 2010 года по 2019 год увеличилась на 5% — с 3% до 8%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На 11% увеличилась доля граждан РФ, заявляющих, что стрессовые ситуации в их жизни случаются редко или практически никогда, — 29% в 2010 году и 40% в 2019 году.

С 52% до 35% сократилось число тех, кто иногда сталкивается с неприятностями. При этом доля граждан, испытывающих стресс часто, за девять лет изменилась незначительно — с 15% до 17%.

Часто или постоянно сталкиваются со стрессами в основном женщины (29%) и молодые люди 18−24 лет (29%), реже — мужчины (48%).

В опросе 6 октября 2019 года приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самым распространенным способом борьбы со стрессом жители России назвали самоуспокоение, настрой на позитивный исход ситуации (9%).

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