Москва, , 10:45 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ. Об этом ИА REGNUM 9 октября сообщили в пресс-службе фонда.

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«Мы рады объявить о завершении нашей первой совместной инвестиции с Alibaba Group и российскими технологическими лидерами, — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. — Уже сейчас партнёрство обеспечивает доступ к сервисам электронной коммерции более чем 50% населения России, а российские поставщики получили возможность выхода на 1,5 млрд пользователей в Китае и по всему миру».

Уточняется, что контрольным пакетом акций СП AliExpress Россия владеют российские компании. В Совет директоров, председателем которого назначен Борис Добродеев, вошли представители РФПИ, Alibaba Group, МегаФона и Mail.ru Group.

Добавим, что доля «Мегафона» в AliExpress Россия составит 24,3%, РФПИ — 12,9%, Mail.ru —15%. Alibaba Group инвестирует 100 млн долларов и сделает частью СП бизнес AliExpress в России.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении компаний «МегаФон», Mail.ru Group, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Alibaba Group заключить крупнейшую в истории российского интернет-рынка сделку стало известно в сентябре 2018 года. Речь идёт о совместном предприятии AliExpress Russia стоимостью около $2 млрд. Уточнялось, что Alibaba отдаст в общий проект российские активы, туда же войдут её трансграничные операции, в том числе AliExpress и Tmall. Вложением Mail.ru Group станет маркетплейс Pandao.

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