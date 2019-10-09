Москва, , 10:44 — REGNUM Ситуация с долгами субъектов РФ не критическая, поэтому сейчас массово использовать бюджетные кредиты не следует. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в Совфеде.

«Мы говорим о том, что для текущих целей у нас есть кредиты казначейства, которые представляются в течение финансового года, если есть кассовые разрывы казначейство, всегда помогает», — ответил Силуанов на вопрос сенаторов о замещении банковских кредитов регионов бюджетными кредитами.

«Говорить о масштабном возобновлении бюджетного кредитования я бы не стал — не та ситуация, не критическая ситуация в субъектах с точки зрения долга. Наоборот, она выправляется, и мы договаривались о том, что этот инструмент антикризисный будем иметь в виду», — заявил министр.

Совфед обсуждает исполнение федерального бюджета за 2018 год.