Чебоксары, 9 октября 2019, 10:39 — REGNUM Прокуратура Чебоксар вскрыла нарушения администрации города при проведении конкурса среди печатной прессы об информировании о развитии чувашской столицы. Ведомство установило, что под установленные требования подпадало только одно издание, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.
В этом году Чебоксары отмечают 550-летие, основные мероприятия прошли в августе в рамках празднования Дня города. Весной проводились конкурсы средств массовой информации в части «информирования населения об общественно значимых событиях, социально-экономическом развитии города Чебоксары и реализации полномочий органов местного самоуправления». При проверке прокуратура выявила нарушения при проведении конкурсных процедур на оказание услуг для администрации через печатные средства массовой информации.
Постановлением УФАС Чувашии виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.