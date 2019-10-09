Чебоксары, , 10:39 — REGNUM Прокуратура Чебоксар вскрыла нарушения администрации города при проведении конкурса среди печатной прессы об информировании о развитии чувашской столицы. Ведомство установило, что под установленные требования подпадало только одно издание, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

В этом году Чебоксары отмечают 550-летие, основные мероприятия прошли в августе в рамках празднования Дня города. Весной проводились конкурсы средств массовой информации в части «информирования населения об общественно значимых событиях, социально-экономическом развитии города Чебоксары и реализации полномочий органов местного самоуправления». При проверке прокуратура выявила нарушения при проведении конкурсных процедур на оказание услуг для администрации через печатные средства массовой информации.

«В ходе изучения технического задания установлено, что заказчиком предусмотрены требования к участникам закупки (периодичность выхода, тираж, объем полос, формат и т.п.), ограничивающие число участников закупки. Проверка показала, что под указанные требования в городе Чебоксары подпадало лишь одно печатное издание, осуществляющее деятельность на территории столицы», — говорят в надзорном ведомстве, поясняя, что это подпадает под состав административного правонарушения.

Постановлением УФАС Чувашии виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.